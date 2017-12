Shevchenko treina à parte e Ucrânia mantém mistério O atacante Shevchenko fez um treinamento leve neste sábado, em Potsdam, cidade em que a Ucrânia está concentrada para a Copa do Mundo. No entanto, o técnico Oleg Blokhin ainda não quis confirmar a presença dele na estréia, quarta-feira, em Leipzig, contra a Espanha. "Sobre essa questão, não queremos dizer absolutamente nada", afirmou. O jogador, por sua vez, garantiu que está recuperado das dores no joelho esquerdo, mas pôs a decisão sobre seu aproveitamento nas mãos do técnico. "Me sinto bem. Fiz exercícios nesta manhã, correndo e mudando de direção. Me sinto bem, só um pouco cansado." Shevchenko sofreu a lesão no joelho em sua última partida pelo ex-clube, o Milan, no dia 7 de maio, contra o Parma, pelo Campeonato Italiano. Desde então, ele vem sendo submetido a tratamento intensivo e só retornou aos trabalhos com bola na última semana. O reforço do Chelsea jogou por 30 minutos no último amistoso de preparação da Ucrânia para a Copa, na última quinta-feira, contra Luxemburgo. Shevchenko, inclusive, marcou um dos gols da vitória por 3 a 0.