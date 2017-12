Shevchenko volta, marca e Ucrânia vence amistoso Andriy Shevchenko voltou à seleção e ajudou a Ucrânia a vencer Luxemburgo por 3 a 0, em um amistoso nesta quinta-feira, em Luxemburgo, o último de preparação dos ucranianos para a Copa do Mundo. O atacante não jogou os três últimos amistosos de seu país, contra Costa Rica, Itália e Líbia. Recuperado de uma lesão no joelho, sofrida na penúltima rodada do Campeonato Italiano, o até então atacante do Milan entrou aos 13 minutos do segundo tempo, pouco depois do gol de Andriy Voronin. O próprio Shevchenko, recém contratado pelo Chelsea (Inglaterra), fez o segundo, aos 37, e Kalinichenko fechou o placar, aos 38. A Ucrânia está no Grupo H e estréia no Mundial na quarta-feira (14), contra a Espanha, em Leipzig. No mesmo dia, mas em Munique, o jogo Tunísia x Arábia Saudita, completa a rodada da chave.