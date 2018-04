Shimizu conquista Copa do Imperador O Shimizu S-Pulse conquistou a Copa do Imperador do Japão ao vencer na final o Cerezo Osaka por 3 a 2, na madrugada desta terça-feira no estádio nacional de Tóquio. O atacante brasileiro Marcelo Baron fez o gol da vitória na prorrogação. Santos e Morioka fizeram os outros gols. Morishima e Yoon Jong-hwan marcaram para o Cerezo.