Shopping em São Paulo cria ponto de encontro para troca de figurinhas

Para facilitar o encontro de colecionadores de figurinhas e possibilitar a troca de cromos, o Shopping Metrô Tucuruvi, em São Paulo, inaugurou o Ponto de Encontro Troca de Figurinhas, que está localizado no Piso Térreo. No último fim de semana, muita gente esteve no local para tentar completar o Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo Fifa Rússia 2018.

“O Ponto de Encontro Troca de Figurinhas do Shopping Metrô Tucuruvi tem sido um sucesso total. Já passaram pelo espaço mais de mil pessoas, de todas as idades, que vêm com listas preparadas para as trocas de figurinhas”, explica Laís Marques, gerente de Marketing do Shopping Metrô Tucuruvi.

Ela lembra que o espaço é gratuito para os fãs. “O interessante também é que as pessoas estão combinando os dias e horários pelas nossas redes sociais. Estamos muito contentes com o resultado e esperamos que, além de conseguirem trocar as figurinhas, o espaço seja um local de encontro dos fãs de futebol”, continua.

O espaço conta com mesas e pufes em formato de bola de futebol, e o piso é de grama sintética, para dar um clima de Copa do Mundo no local. O torcedor também pode montar sua seleção dos sonhos com os melhores jogadores do mundo, que são colocados em papéis na parede, e a decoração é toda feita com a temática do futebol.

O Ponto de Encontro Troca de Figurinhas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. Além deste espaço, outros shoppings também estão criando locais específicos para trocas de cromos da Panini, não só na cidade de São Paulo como em outros municípios e estados brasileiros.

Novidade. O Museu do Futebol vai promover um encontro de colecionadores de figurinhas neste fim de semana, em São Paulo. Durante o dia, os fãs poderão trocar cromos do álbum da Copa do Mundo e conferir de perto detalhes de álbuns históricos que foram digitalizados pelo museu. Um totem com imagens de álbuns antigos estará disponível, assim como réplicas de publicações antigas do acervo, que foram digitalizadas e impressas, como se fosse uma revista.