?Show de Rádio? volta ao ar O ?Show de Rádio? fez a alegria de quem acompanhava transmissões esportivas da rádios Jovem Pan e Bandeirantes, durante muitos anos. O programa criado por Estevam Bourroul Sangirardi, está de volta, com tipos inesquecíveis como o Comendador Fumagalli, Nonninha, Didu Morumbi, Zé das Docas, Joca do Coringão. A partir de agora, faz parte da programação da Rádio Trianon Am-740khz, emissora paulistana que contratou Serginho Leite, Weber Laganá Pinfari, Norival Rizzo, Nelson Tatá Alexandre. O grupo recria os personagens e entra em ação diariamente, no noticiário de esportes, entre 17 e 18h45.