Show muda jogo entre São Paulo e Coritiba para o Pacaembu

SÃO PAULO - Marcado para acontecer inicialmente no Morumbi, o duelo entre São Paulo e Coritiba, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, foi alterado para o Pacaembu graças ao show da banda inglesa One Direction, que acontecerá no estádio são-paulino. A data, no entanto, está mantida: dia 3 de maio, um sábado.

O pedido pela alteração, confirmada nesta quinta-feira pela CBF, partiu do próprio São Paulo, mesmo com o show marcado apenas para o dia 11. Isso porque o clube teme que as instalações para a apresentação não fiquem prontas até a data prevista. Agora, a diretoria são-paulina tenta resolver a alteração do clássico com o Corinthians, marcado exatamente para o dia 11, no Morumbi.

O show da banda One Direction estava previsto, inicialmente, para acontece no Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras. Mas os atrasos nas obras impediram que a arena ficasse pronta a tempo de recebê-lo. Por isso, a apresentação acabou transferida para o Morumbi.