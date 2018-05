Sidão deixa renovação com Botafogo para agente e confirma cirurgia de Jefferson

Em clima de tranquilidade, mesmo com o time sem vencer há quatro partidas no Campeonato Brasileiro, os jogadores do Botafogo se reapresentaram nesta terça-feira na sede do clube, em General Severiano, na zona sul do Rio, depois da derrota para o líder Palmeiras, no último domingo. O goleiro Sidão foi o escolhido pela assessoria de imprensa para conversar com os jornalistas e ele falou de muita coisa.

Primeiro, Sidão comentou sobre seu futuro no Botafogo. O contrato de empréstimo junto ao Audax, onde foi reserva na campanha do vice no Campeonato Paulista deste ano, termina em 31 de dezembro, mas a sua vontade é de permanecer no Rio. A diretoria botafoguense negocia sua contratação em definitivo e o goleiro até já chegou a um acordo por mais dois anos de vínculo.

Mas Sidão deixa as negociações fora do foco no momento. "Coloquei o Fábio Mello (seu empresário) para que eu pudesse ficar tranquilo e pensar somente no jogo. Espero que eles possam resolver o mais rápido possível e eu possa ficar focado no jogo", afirmou o goleiro, citando a partida contra a Ponte Preta, neste sábado, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pela 37.ª e penúltima rodada.

Outro assunto abordado foi a situação do antigo titular Jefferson, ídolo da torcida. Apesar de ninguém da comissão técnica ou da diretoria do Botafogo confirmar, Sidão revelou que o companheiro de posição precisará passar por uma nova cirurgia no tríceps do braço esquerdo.

"Eu me encontrei com ele no vestiário. Ele disse que precisaria fazer de novo a cirurgia, explicou o que aconteceu. A gente fica triste pelo ser humano. Peço a Deus para que ele se recupere o mais rápido possível", afirmou Sidão.