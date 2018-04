Sidão evita pensar sobre retorno de Jefferson e se preocupa com o Bragantino

Contratado para disputar o Campeonato Brasileiro após a contusão do goleiro Jefferson, Sidão evitou fazer prognósticos sobre um futuro retorno à reserva. Sua preocupação está em manter o bom momento no duelo contra o Bragantino, em Bragança Paulista (SP), nesta quarta-feira, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

"Estou aproveitando a oportunidade que estou tendo de jogar. O Ricardo (Gomes, técnico) ainda não conversou nada comigo sobre a volta do Jefferson e estou bem tranquilo defendendo essa camisa. Por mais que eu faça várias defesas, o time tem que conquistar os resultados. Isso faz com que as atuações tenham mais destaque", comentou.

Jefferson se recupera de uma cirurgia no tendão do braço esquerdo realizada em 18 de maio. O prazo inicial para recuperação era de três meses. Em junho, ele iniciou o trabalho de recuperação física e nesta segunda-feira começou um treino com bola separadamente do elenco.

Apesar de estarem no mesmo clube, os dois goleiros se veem pouco. "Quando estou chegando ele já está saindo, mas creio que ele está ansioso para voltar logo. Estou aproveitando minha oportunidade no momento", comentou Sidão.

O goleiro prefere falar sobre os próximos jogos. Por causa do clássico contra o Flamengo, neste sábado, pela 15.ª rodada do Brasileirão, ele acredita que Ricardo Gomes mandará um time misto contra o Bragantino. "É bem provável que isso aconteça, mas para a gente não teve nenhuma confirmação. O mais provável é que seja um time reserva. Quero jogar o máximo possível", comentou.