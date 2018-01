Sidão mais dez: Dorival mantém formação alternativa mirando estreia no Paulistão

Um São Paulo bem diferente do considerado ideal deve entrar em campo na próxima quarta-feira contra o São Bento, em Sorocaba, na estreia do Campeonato Paulista. O técnico Dorival Junior adiantou que alternará duas equipes nas primeiras partidas do Estadual e, pelo que vem fazendo nos treinos no CT da Barra Funda, uma dessas equipes já está definida.

+ Dorival diz que São Paulo foi 'ao limite' por Scarpa e promete time competitivo

Assim como fez na semana passada, Dorival repetiu uma formação repleta de atletas formados na base, nenhum titular no fim do ano passado com exceção de Sidão. Além do goleiro, o treinador escalou Bruno, Rony, Aderllan e Reinaldo; Pedro, Paulo Henrique e Araruna; Júnior Tavares, Bissoli e Maicosuel.

A novidade do treino foi o retorno de Arboleda aos gramados. O zagueiro equatoriano que se recupera de um estiramento na coxa direita iniciou a transição do Reffis para o campo e trabalhar para voltar a ficar à disposição do trerinador.

Anderson Martins, Hudson, Jucilei, Lucas Fernandes, Shaylon, Cueva, Morato, Brenner e Diego Souza fizeram trabalhos técnicos em campo reduzido, enquanto o restante do grupo trabalhou bolas paradas.

O São Paulo está no Grupo B do Paulistão, ao lado de Ponte Preta, São Caetano e Santo André. Na quarta rodada, terá seu primeiro clássico, contra o Corinthians, dia 27, às 17h.