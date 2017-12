Sidão mantém sina de ir bem nos pênaltis e projeta final da Florida Cup

O goleiro Sidão estreou pelo São Paulo e foi o herói da classificação para a final da Florida Cup. Ele entrou no segundo tempo no lugar de Dênis e, nas cobranças de pênalti, defendeu dois chutes e garantiu o time na final da competição. O adversário será o Corinthians, em duelo programado para sábado, às 21h (horário de Brasília), em Orlando.

O jogador até achava que começaria jogando, mas mesmo na reserva vibrou por estar no lugar certo, na hora certa. "A gente faz planos, mas os planos de Deus são melhores. Na minha cabeça, queria sair jogando, porque demonstraria que eu seria titular. Mas Deus preparou uma forma melhor de estrear. Pude ajudar o São Paulo a disputar um título nesse começo de ano", disse.

Sidão já tinha ficado marcado quando estava no Osasco Audax, no Campeonato Paulista do ano passado, por suas defesas em pênaltis. Agora, novamente brilhou e garantiu o São Paulo. "Isso tem marcado a minha carreira. Agora já vamos pensar na próxima partida e tentar aperfeiçoar as finalizações para ter mais tranquilidade", afirmou.

Ele sabe que enfrentar o Corinthians logo no início da temporada será mais um desafio para o São Paulo, que tenta se reerguer após um Campeonato Brasileiro ruim no ano passado. "É um clássico para esquentar os motores para o Paulistão. Tivemos um clássico sul-americano, saímos vencedores, e agora teremos um paulista."

Sidão sabe que no clássico o time precisará manter uma concentração alta e aproveitar as chances, pois é um momento que todos estarão de olho nas equipes. Sobre ser titular, ele vai aguardar a decisão de Ceni sobre ele ou Dênis no gol. "A briga está boa. O Rogério tem tempo para decidir. Temos muitas competições para jogar", concluiu.