Sidão vê São Paulo motivado para reagir e pede apoio da torcida no Morumbi

O goleiro Sidão, do São Paulo, reconhece a má fase do time, mas demonstra confiança de uma reação nos próximos jogos. A equipe jogará em casa no domingo, contra a Ferroviária, pelo Paulistão, e na quarta, contra o CRB, pela Copa do Brasil.

"A insatisfação da torcida é a nossa também, e precisamos de um ambiente bom para reagir", avalia o arqueiro. "Todos nós estamos insatisfeitos pelos últimos resultados, mas temos trabalhado para conquistar as vitórias. Teremos dois jogos no Morumbi, e nada como voltar para casa para tentar virar este momento."

Derrotado nos últimos dois jogos, contra Santos (1 a 0) e Ituano (2 a 1), o time jogará para tentar reverter o início de uma crise na temporada. Após as derrotas, torcedores pedem a demissão do técnico Dorival Junior e mais comprometimento do elenco. Sidão entende as cobrança, e reforça o pedido de apoio.

“O time tinha demonstrado uma evolução, mas infelizmente foi derrotado nos últimos dois jogos. Estamos firmes na preparação para evoluir e apresentar um futebol melhor para conquistar os resultados positivos. Precisamos do torcedor ao nosso lado. Entendemos a insatisfação, também estamos insatisfeitos e vamos trabalhar juntos para colocar o São Paulo na briga por títulos”, garantiu.

Sidão lembra 2017, quando a torcida foi apontada como um dos elementos principais para a retomada do time no Campeonato Brasileiro. "São jogos em casa, e o nosso torcedor faz a diferença. Eles provaram isso em 2017 e sabem da importância que têm para ajudar a equipe. Vamos com tudo nesta série no Morumbi para recuperar a confiança."