Sidcley aposta em bom desempenho do Atlético-PR como visitante para vencer o Santos

O lateral-esquerdo Sidcley, do Atlético Paranaense, demonstrou em entrevista coletiva nesta quarta-feira ter confiança na boa fase e também no bom retrospecto do time em jogos como visitante neste ano - no Campeonato Brasileiro, o clube tem a quarta melhor campanha fora de casa - para superar o Santos, nesta quinta, às 21h45, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, para avançar às quartas de final da Copa Libertadores. A derrota por 3 a 2 na partida de ida, em Curitiba, não desanimou o jogador.

"Nosso time trabalhou bastante e conseguiu bons resultados fora de casa. Agora temos que focar neste jogo contra o Santos para vencer. Esta sequência de vitórias também como visitante dá tranquilidade para buscarmos outro triunfo. O Santos é muito forte em casa, mas o Fabiano (Soares, treinador) está conseguindo colocar o trabalho dele e sabemos o que precisamos fazer. Vamos buscar esse resultado e lutar pela classificação, mesmo estando na casa deles", enfatizou o jogador.

Em partidas válidas pela atual edição da Libertadores, o time rubro-negro paranaense já atuou cinco vezes como visitante e conquistou três vitórias - contra Deportivo Capiatá (Paraguai), San Lorenzo (Argentina) e Universidad Católica (Chile).

O elenco do Atlético Paranaense fez nesta quarta-feira no CT Rei Pelé, em Santos, o último treino para enfrentar a equipe paulista. O zagueiro Wanderson, expulso na partida contra a Universidad Católica, cumpre mais um jogo de suspensão e está fora.

Desta forma, os titulares do técnico Fabiano Soares para iniciar o confronto decisivo pelas oitavas de final da competição continental deverão ser: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno e Fabrício; Rossetto, Lucho González, Guilherme, Nikão e Sidcley; e Ribamar.