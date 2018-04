Sidibé lesiona joelho direito e corre risco de desfalcar a França na Copa

O Monaco informou nesta segunda-feira que o lateral-direito Djibril Sidibé sofreu uma lesão no joelho direito após a derrota por 7 a 1 para o Paris Saint-Germain no domingo, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

O clube, no entanto, não deu ainda uma previsão de retorno aos gramados. O jogador passará por exames complementares nos próximos dias. Caso confirme a suspeita de ruptura do ligamento cruzado anterior, Sidibé ficará de fora da Copa do Mundo da Rússia, que acontecerá entre 14 de junho e 15 de julho.

"O primeiro exame confirma uma lesão no joelho direito. A análise continua", informou um comunicado médico do clube. Sidibé tem 25 anos e é titular da lateral direita da seleção francesa. Ele tem 15 convocações pelo país.

O técnico da França, Didier Deschamps, anunciará a lista que dos 23 convocados para a Copa da Rússia em 25 de maio. A seleção francesa está no Grupo C e estreia na competição no dia 16 de junho, contra a Austrália, em Kazan. Completam a chave Dinamarca e Peru.