Sídnei vai reforçar o Fluminense O volante Sídnei, última contratação do Fluminense para o segundo semestre, se apresentou nesta quinta-feira nas Laranjeiras. O jogador estava atuando no Sport de Recife, mas o São Paulo, dono de seu passe, emprestou-o ao time carioca, até o fim do ano. A delegação do Fluminense embarca nesta sexta-feira para Florianópolis, onde realizará dois amistosos: contra o Avaí, no domingo, e contra o Figueirense, na quarta. O retorno da delegação está previsto para o dia 29. Esta excursão servirá para o técnico Oswaldo de Oliveira fazer observações sobre a equipe que irá estrear no Campeonato Brasileiro. O meia Roger deve atuar nos dois amistosos para melhorar sua condição física.