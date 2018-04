Sidney deve continuar no Fluminense O lateral-esquerdo do Fluminense, Paulo César, disse desconhecer o interesse do Vasco na sua contratação. O jogador ainda não renovou o contrato, assim como o lateral-direito Flávio e o zagueiro César. Já o meia Sidney deve voltar ao clube. O Fluminense ofereceu cerca de R$ 300 mil ao São Paulo por mais um ano de empréstimo, e o clube paulista aceitou a proposta depois que o técnico Nelsinho Batista liberou o atleta. O Tricolor continua treinando em Xerém, na Baixada Fluminense, e o elenco está enfrentando um forte calor. O horário do treino foi alterado para o início da tarde para evitar um desgaste maior dos atletas. O clube estuda alternativas para sair do Rio de Janeiro na semana que vem.