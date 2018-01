Sidotti vence etapa da Volta de SP A ousadia deu certo e o paulista Breno Sidotti, da equipe Scott/Fadenp, conquistou a quinta etapa da Volta Internacional de São Paulo, nesta quarta-feira, entre São Carlos e Bauru. Ele definiu a vitória nos últimos quilômetros, quando escapou do pelotão principal e completou o trecho de 175,4 km em 4h09m20, três segundos à frente do norte-americano John Lieswyn. "Percebi que estava forte, me sentindo bem, e resolvi tentar a fuga e a vitória nos últimos metros", disse o ciclista, que obteve o primeiro triunfo na competição e subiu do 10º para o segundo lugar na classificação geral, liderada até agora por Márcio May, da equipe Memorial/Santos. Para chegar à vitória, Sidotti, de 20 anos, teve de superar um problema com um pneu furado a 70 km da chegada. "Minha equipe fez um excelente trabalho. Foi rápida na troca da roda e meus companheiros me ajudaram a alcançar os líderes", comentou o vencedor da etapa, campeão brasileiro de perseguição individual e de critério por pontos em 2003. Com a vitória, Sidotti mantém a esperança de título. "O Márcio May é experiente, mas muita coisa pode acontecer até a última etapa", avisou. Márcio May chegou em 21º lugar na etapa desta quarta-feira, mas aumentou a vantagem na liderança, com 14h29m43 no tempo total e 1m32 à frente de Sidotti. A sexta etapa da Volta de São Paulo, nesta quinta-feira, entre Bauru e Ribeirão Preto, terá duas largadas. Às 7 horas, os ciclistas saem de Bauru e percorrem 5 km até a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Depois, a caravana vai percorrer, de carro, 130 km. A relargada será às 10h30, na Rodovia Antônio Machado Sant?Anna, em Araraquara, para um trecho de 86,3 km até Ribeirão Preto.