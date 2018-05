Presidente do Flu quer técnico 'definitivo' e busca nome barato

"A gente já vinha trabalhando na parte de finanças, infraestrutura de base, já tinha começado o trabalho para a infraestrutura do profissional, mas lógico que depois de uma parceria de tantos anos, é natural que a gente passe por mudanças. Espero que agora o treinador escolhido seja definitivo até pelo menos o fim do meu mandato", afirmou Siemsen em entrevista à Rádio Globo.

A reformulação teve início quando Bittencourt resolveu demitir o técnico Eduardo Baptista sem consultar a opinião de Siemsen. Agora o presidente procura, com Macedo, um novo treinador e espera fechar o nome rapidamente. Enquanto isso, o time vai sendo treinado por Marcão, auxiliar técnico permanente do clube.

"Jorge Macedo e eu já estamos conversando. Ele esteve no Rio de Janeiro na sexta-feira. Conversamos muito, temos algumas opções para treinador e quando fecharmos, anunciamos. No Brasil, os valores estão altos, mas estamos trabalhando para encontrar um caminho em que a gente consiga trabalhar com um treinador de ponta, com experiência e que se encaixe dentro do investimento", comentou.

O perfil de investimento do presidente pode ser definido pelos técnicos "baratos" que passaram pelo clube desde a saída de Renato Gaúcho em 2014: Cristóvão Borges, Ricardo Drubscky e Enderson Moreira, além do próprio Eduardo Baptista.

Desde que rompeu com a parceira Unimed, o Fluminense tem tentado colocar as contas em dia, mas a maior dificuldade é levantar recursos para manter o clube sem um patrocinador master na camisa tricolor.

"Posso dizer que o que está ocorrendo em termos financeiros é a ausência do patrocinador master. Sabemos dos problemas, procuramos um acordo e buscamos um novo patrocinador master. Resolvido isso, está tudo dentro do caminho normal, sem problema algum", acrescentou o presidente, mostrando otimismo com o futuro do time na temporada.

"Com relação à parte esportiva estou promovendo mudanças que espero que ajudem a colocar o time no rumo certo novamente. Espero classificar no Carioca, Primeira Liga e que o time possa dar alegria ao torcedor", finalizou.

Sem jogar neste final de semana, já que o duelo contra o Friburguense pelo Campeonato Carioca está marcado apenas para a próxima quarta-feira, o elenco do Fluminense ganhou folga neste domingo e retorna aos treinamentos na tarde de segunda.