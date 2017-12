Siena contrata brasileiro do Torino O Siena, equipe da segunda divisão da Itália, contratou do meia brasileiro Pinga, que estava no Torino, da primeira divisão. O jogador de 20 anos, emprestado de graça até o final da temporada, justificou o motivo da transferência. ?Não estava jogando no Torino, só ficava na reserva. Aqui no Siena poderei jogar e ajudar o time a se recuperar?, disse ele, lembrando que seu novo clube luta contra o descenso para a terceira divisão.