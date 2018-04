Silas assume o comando do Fortaleza na reta final da Série B

Com a saída do técnico Zetti na quarta-feira, o auxiliar Silas assumiu nesta quinta o comando do time do Fortaleza. Ele ficará no cargo interinamente, apenas para a disputa das duas rodadas finais da Série B do Brasileiro. Ex-jogador de sucesso, que brilhou principalmente no São Paulo, Silas era o auxiliar de Zetti. E agora, ganha a oportunidade de mostrar seu trabalho também como treinador. Ele terá dois jogos para isso: sábado, contra o Paulista, e dia 24 de novembro, com o Marília. "O Zetti fez um grande trabalho aqui e a gente precisa enaltecer o crescimento da equipe na competição. Infelizmente, não deu pra conseguir o acesso, mas agora é colocar o profissionalismo em campo e atuar para fazer o melhor pelo Fortaleza", afirmou Silas.