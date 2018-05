Silas começa a definir time do Grêmio para 2010 O técnico Silas começou nesta quinta-feira a tomar as primeiras decisões no comando do Grêmio. O treinador se reuniu com o preparador físico, Anderson Paixão, para iniciar as definições da pré-temporada, que será realizada em Bento Gonçalves, a partir da primeira semana de janeiro.