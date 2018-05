Silas diz que ainda não definiu planejamento no Grêmio Confirmado no domingo como novo técnico do Grêmio, Silas falou nesta segunda-feira sobre o trabalho que pretende realizar no clube gaúcho, após a boa passagem pelo Avaí. Segundo o treinador, o planejamento e a definição sobre o elenco gremista ainda não foram discutidos, o que começará a ser feito nesta quarta-feira, quando o treinador deve ser apresentado em Porto Alegre.