Silas diz que chega com coragem para comandar Grêmio O técnico Silas, um dos destaques do Campeonato Brasileiro deste ano, afirmou que está preparado para comandar o Grêmio. O treinador, que levou o Avaí à sexta posição no torneio, foi escolhido pela diretoria gremista para 2010. O principal objetivo será montar um time forte e capaz de conquistar a Copa do Brasil - para retornar à Copa Libertadores.