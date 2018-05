Silas diz que chega com coragem para comandar o Grêmio

O técnico Silas afirmou que está preparado para comandar o Grêmio. O treinador foi escolhido pela diretoria gaúcha para 2010. O principal objetivo será montar um time forte e capaz de conquistar a Copa do Brasil - para retornar à Copa Libertadores.

"Tenho coragem para dirigir qualquer equipe", afirmou Silas durante participação do prêmio dos melhores do Brasileirão, promovido pela CBF, no Rio. "Sei que num clube grande os resultados precisam aparecer. No Grêmio será assim."

Silas diz que conversará com a diretoria para definir as contratações. "O importante é montar o time e realizar uma boa pré-temporada. Os treinos são fundamentais para o sucesso de qualquer trabalho."

"Espero que este seja o começo de uma história longa e bonita no Grêmio", desejou o treinador. "O Grêmio joga para ganhar, não importa o que aconteça. E comigo será assim. O time tem de ser vitorioso."