Silas diz que Inter influenciará na escalação do Grêmio O técnico Silas revelou que a escalação do Internacional para o clássico de domingo será decisiva para ele definir a formação do Grêmio. Assim, o treinador deixou em aberto a possibilidade de escalar o time em Erechim com dois ou três zagueiros, como aconteceu na vitória sobre o Santa Cruz por 2 a 1.