Silas faz elogios e diz conhecer futebol do Grêmio

"Jogamos contra o Grêmio em três oportunidades nesta temporada. Tive que analisar o Grêmio a fundo", revelou Silas, ao destacar as características do seu novo clube. "Quando você fala em Grêmio, não se imagina outra coisa que não seja um time que não desiste nunca. Onde o jogador tem que dar o sangue para conseguir vencer. Tanto é assim que o Grêmio está todo esse tempo sem perder no Olímpico".

Silas também mostrou identificação com o estilo de jogo do Sul do País. "Trabalhei no Rio Grande do Sul e na Argentina como jogador. Conheço bem o estilo do futebol gaúcho. Pra mim não vai ter problemas. Principalmente quando disputa competições sul-americanas, o futebol do Sul tem muito mais facilidade".

O novo técnico ainda revelou que teve propostas de outros clubes, mas preferiu o Grêmio por causa das garantias da diretoria. "Tive propostas do Vasco, do Santos e de um time do México. Além da organização e da forma como joga, o Grêmio tem a cultura de manter seus treinadores. Dentro desta filosofia, fiz minha opção".

Questionado sobre sua pouca experiência como treinador, Silas reafirmou sua capacidade e se comparou à Dunga. "O Dunga também não tinha experiência e hoje faz um trabalho inquestionável no comando da seleção brasileira. O [Josep] Guardiola no Barcelona também não tinha experiência e venceu a Liga dos Campeões. Isso é muito relativo. Acredito no projeto, no trabalho progressivo e no profissionalismo", disse o segundo melhor técnico do Brasileirão deste ano, segundo eleição da CBF.

Sobre a formação do time para a próxima temporada, Silas fez mistério e disse que ainda não discutiu contratações com a diretoria. "Vamos sentar com a lista nas mãos e conversar. Precisamos decidir quem fica, quem vai e quem vem. Além destes jogadores que estão sendo sondados", informou o novo treinador, que manterá o interino Marcelo Rospide como seu auxiliar.