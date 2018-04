Silas pede análise a longo prazo no Grêmio após empate

"A gente teve um pouco de dificuldade pra assimilar o adiantamento dos dois volantes. No segundo tempo, acertamos e tivemos o domínio, mas não conseguimos fazer o segundo gol", comentou Silas, para depois ressaltar: "Não podemos analisar a melhora do grupo ou não baseado em um jogo".

Após o empate contra o Veranópolis, o Grêmio agora se prepara para enfrentar o Santa Cruz, fora de casa, na próxima quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. No duelo, Silas deve promover novos testes na equipe visando a formação do time ideal para enfrentar o Internacional, no clássico do próximo domingo, em Erechim.

Para o confronto de quarta, o técnico Silas se negou a revelar se poderá poupar o volante Adilson, pendurado com dois cartões amarelos e que poderá ficar fora do clássico se voltar a ser punido com nova advertência. O treinador preferiu elogiar o volante Fernando, de apenas 17 anos, que substituiu Tulio durante o duelo com o Veranópolis. "O Fernando foi uma grata surpresa, incendiou o jogo", opinou.