Silas prevê Grêmio com grandes mudanças no elenco

O técnico Silas afirmou nesta segunda-feira que o elenco do Grêmio deve sofrer grandes transformações para o próximo ano. Embora não tenha antecipado nenhuma possível contratação, o treinador revelou que o clube deve acertar com bons jogadores e que a equipe terá mudanças significativas.

"Estamos trabalhando bem, chegaremos na apresentação, no dia 4 de janeiro, e teremos bons nomes novos. Haverá mudanças significativas no elenco", antecipou Silas ao Sportv, negando-se, entretanto, a dar mais detalhes sobre as negociações. "Não pode falar de contratações. Está todo mundo trabalhando no silêncio, você fala num cara e o mercado inflaciona".

Apesar de ressaltar as possíveis mudanças, o treinador garantiu que o Grêmio não perderá seus principais nomes. "É preciso ser pontual agora, a espinha dorsal permanece. O Victor, da seleção brasileira, fica, o Souza também, assim como o menino Adilson e o Douglas Costa".

A equipe luta ainda para renovar com o atacante argentino Maxi López. As baixas podem vir no sistema defensivo: Réver e Mário Fernandes interessam a clubes europeus e podem deixar o Grêmio. Quem deixa o clube são os atacantes Perea e Herrera, assim como o meia Tcheco, que foi para o Corinthians após seu contrato não ser renovado.

Depois de fazer grande campanha no Avaí, Silas revelou que gostaria de contar com o meia Marquinhos, um dos principais jogadores da equipe catarinense. "Não quero fazer uma sucursal do Avaí no Grêmio, mas você conhece a integridade do jogador, a dedicação, o empresário. Se não ficar no Avaí, quero que o Marquinhos seja feliz para onde ele for. E se for no Grêmio, será uma alegria", completou.