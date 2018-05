Silas promete se adaptar ao estilo aguerrido do Grêmio

"O Grêmio tem algo próprio, não dá pra fazer o mesmo trabalho (como o feito no Avaí). Você fala no Grêmio e pensa em garra, em determinação, num time que briga muito", revelou o treinador ao Sportv. A necessidade de criar um bom ambiente de trabalho, no entanto, é algo que Silas pretende copiar do período em que esteve no Avaí.

"Precisa transformar o ambiente de trabalho o mais rápido possível. É necessário saber quem é quem, o jogador mais nervosinho, o mais equilibrado. Quero transformar num ambiente familiar", antecipou Silas, completando que o papel do técnico é também o de orientar o atleta. "Não é só resultado dentro do campo. Para mim, é importante ver um jogador chegar e dizer que arrumou uma namorada, que comprou um apartamento ou que começou a estudar inglês. Isso é gratificante".

A vida familiar e profissional bem estruturadas, aliás, é para Silas um dos fatores que o aproximou do clube gaúcho. "A gente sempre vê o Grêmio caminhando bem organizado. E Grêmio viu a mesma estrutura em mim. Uma pessoa estruturada, casada há bastante tempo com a mesma mulher. Eles estudaram tudo isso", avaliou.

Antes de acertar com o Grêmio, o treinador conta ter rejeitado a proposta de diversos outros clubes. "O Vitória me convidou, o Coritiba, o Atlético Paranaense, o Bahia. Teve também uma proposta de fora do Brasil, do Atlas, do México", revelou.