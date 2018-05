Silas vai a Madri, mas já fala como técnico do Grêmio

Depois de fazer boa campanha no Avaí no Campeonato Brasileiro, o técnico Silas deixou o clube no último domingo, após o empate por 2 a 2 com o Santos. Na noite de segunda-feira, o treinador embarcou para a Espanha, onde fará até sábado um estágio no Real Madrid. Mas antes da viagem, ele confirmou que está próximo de um acerto com o Grêmio e falou até sobre o planejamento do clube para 2010.

"Se isso se concretizar, eu vou e vou com alegria para trabalhar muito. Se conseguir fazer lá no Grêmio o que eu fiz no Avaí, o sucesso vai ser legal", disse o treinador em entrevista ao SporTV. Silas já se reuniu com a direção do clube gaúcho e falou até mesmo do que pretende fazer na equipe.

"O Grêmio é pegada, o Grêmio é briga. O Grêmio sempre foi um time que não tem bola perdida. Então, é resgatar isso aí, trabalhar em cima disso. Logicamente, sem qualidade não tem jeito, você pode ter um time guerreiro, mas se não tiver qualidade não chega a lugar nenhum. Tem que trabalhar tudo isso, passo a passo, e sabendo logicamente que tem que ser campeão. No Grêmio não tem outro jeito", disse Silas.