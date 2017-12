Silêncio domina o clima no Atlético-MG No dia seguinte ao rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, predominou o silêncio na diretoria do Atlético-MG. A expectativa maior era em relação a um pronunciamento do presidente Ricardo Guimarães, mas o dirigente manteve-se distante da imprensa. Guimarães é apontado por grande parte da torcida como o principal responsável pela queda do time alvinegro para a Segunda Divisão do futebol nacional. Pressionado, ele chegou a anunciar em agosto que iria deixar o cargo antes do fim do mandato, que termina no dia 31 de dezembro de 2006. Na semana passada, porém, voltou a atrás e garantiu que permanece no comado do clube até o final do mandato. O presidente atleticano não esteve no Mineirão, no domingo, no empate por 0 a 0 com o Vasco, que decretou o descenso do time. A assessoria de imprensa do clube mineiro informou que é provável que ele conceda, nesta terça, uma entrevista coletiva. Enquanto isso, torcedores estão organizando na internet um protesto contra a diretoria pelo rebaixamento à Série B do Brasileirão. Está prevista uma passeata no final da tarde de quinta, que sairá da Praça 7, no epicentro de Belo Horizonte, até a sede do clube, no elegante bairro de Lourdes, região centro-sul da capital. Lamentações - Na representação do grupo de jogadores, na manhã desta segunda, no CT de Vespasiano, não faltaram lamentações pelo rebaixamento. Apesar do apoio da torcida ao final do jogo, que reconheceu o esforço dos ?meninos? do técnico Lori Sandri, cabisbaixos, os jovens atletas não conseguiam esconder a tristeza. A maioria deixou chorando o gramado do Mineirão. ?Essa dor que está no nosso coração é difícil. Mas acho que a gente vai suportar por aquilo tudo que estamos passando, pelo sentimento da torcida também?, comentou o zagueiro Thiago Junio. ?Eu fui para casa e custei a dormir?, disse o meia Renato. O goleiro Bruno, talvez a principal revelação do time na competição, que no último jogo chegou a defender um pênalti cobrado por Romário, não quis falar com a imprensa. A situação mexeu também com o atacante Marques, o mais experiente do elenco. ?É difícil de assimilar. Isso é só com o passar dos dias que vamos conseguir voltar a levantar a cabeça e pensar para frente?. Bicho - Além do drama e do desprestígio profissional em razão da queda para a Série B, o empate com o Vasco significou também prejuízo para o grupo atleticano. O clube, que vinha atrasando salários, prometeu um bicho milionário de R$ 1,4 milhão pela permanência na primeira divisão. Os atletas receberam apenas uma pequena parte da bolada pelas três vitórias consecutivas. O grosso, porém, seria pago se conseguissem escapar da degola.