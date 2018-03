Silva brilha e Jesus dá assistência em vitória do Manchester City

O Manchester City deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Inglês nesta segunda-feira. No fechamento da 30.ª rodada da competição, o time de Pep Guardiola contou com ótimas atuações de David Silva e Gabriel Jesus para bater o Stoke City por 2 a 0, mesmo fora de casa.

O resultado deixou o City ainda mais próximo da conquista. A oito partidas para o fim do campeonato, o líder tem 81 pontos, 16 à frente do segundo colocado Manchester United. Restam, apenas, mais 24 pontos em disputa. Por outro lado, o Stoke vive luta para não ser rebaixado e é o vice lanterna, com 27 pontos.

Se a diferença de nível entre as equipes era esperada, o City tratou de colocá-la em prática logo no início. Com apenas nove minutos, Gabriel Jesus deixou a área e abriu na direita para Sterling, que cruzou para o meio da área, onde David Silva finalizou firme para a rede.

O Stoke se assustou, mas reagiu e quase marcou aos 20, com Ndiaye, que chutou de fora com perigo. Walker, contra, também levou perigo ao gol de Ederson. O City só voltou a crescer nos minutos finais e assustou com Fernandinho, que recebeu de David Silva e exigiu boa defesa de Butland, aos 40.

Na volta do intervalo, o City repetiu o que fizera no início da partida, foi para cima nos primeiros minutos e ampliou, outra vez com participação de Gabriel Jesus. Aos quatro minutos, o brasileiro recebeu de David Silva na entrada da área e devolveu um ótimo passe para o espanhol, que aproveitou a saída atrapalhada do goleiro para marcar.

O segundo gol abalou o Stoke, que assistiu às jogadas do adversário. Fernandinho e Sterling, praticamente na sequência, tiveram boas chances. Sané, ainda antes dos 15 minutos, tentou de longe e jogou rente à trave.

O Stoke só melhorou após a entrada de Peter Crouch e viu Bruno Martins Indi perder boa chance aos 18, quase da pequena área. Mas o jogo era todo do City, que só não ampliou pela falta de mira de Walker, que perdeu sozinho aos 28, e a displicência de Sterling, que quase marcou um golaço aos 32.

As chances perdidas não fariam falta ao líder da competição, que volta a campo apenas no dia 31 de março para encarar o Everton, fora de casa, pelo Inglês. Já o Stoke joga no sábado, também diante do Everton, novamente em casa.