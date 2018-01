Silva quer mais empenho do Guarani No Guarani, que joga neste sábado em Limeira, contra a Inter, o técnico Carlos Alberto Silva espera que seus jogadores não repitam o desempenho dos treinos da última semana, quando chegou a se irritar com seus jogadores pela falta de empenho. O principal desfalque será o atacante Marcinho, vetado pelo departamento médico por contusão. O meia Fernando Fumagalli será improvisado no ataque ao lado de Zé Carlos, que ainda não marcou seu gol no campeonato. No meio campo, Martinez volta depois de cumprir suspensão automática. A única dúvida está na defesa, porque o titular Gláuber está com um problema na garganta e depende de avaliação. Ernani está de sobreaviso.