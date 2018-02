Sílvia Regina comentará jogo da A2 No jogo São Bento e Taubaté, em Sorocaba, pela Série A2 do Campeonato Paulista, que será transmitido, às 18h00 deste sábado, pela TV Cultura, a árbitra Sílvia Regina, do quadro da FPF e da CBF, terá uma participação especial na transmissão: ela comentará a partida e responderá à perguntas dos telespectadores. Sílvia foi a árbitra de Corinthians e São Paulo, domingo passado no Morumbi, quando o técnico Tite, ex-Corinthians, deu polêmica declaração a respeito da mulher na arbitragem do futebol profissional. A árbitra também será homenageada pelo Dia Internacional da Mulher a ser comemorado na terça-feira, dia 8 de março.