Silvinho chega amanhã para o Celta O lateral Silvinho finalmente teve a sua transferência para o Celta, de Vigo, oficializada hoje. Vendido pelo Arsenal, por US$ 5,2 milhões, o ex-corintiano será apresentado neste sábado à torcida do clube espanhol. O Celta negociava com o clube inglês desde a semana passada. A pressa era para inscrever o lateral-esquerdo na Copa da UEFA, o que foi possível hoje.