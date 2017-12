Silvinho deve ir para o Celta de Vigo O lateral-esquerdo Silvinho deve trocar o Arsenal, da Inglaterra, pelo Celta do Vigo, da Espanha. Segundo a imprensa inglesa, o clube espanhol comprará 50% do passe do brasileiro, por cerca de US$ 3,6 milhões - a outra metade continua sendo da equipe de Londres. O ex-jogador do Corinthians, que tem 26 anos, tinha perdido a posição para o inglês Ashley Cole e estava na reserva há quase seis meses.