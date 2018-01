Silvinho pode estrear no Celta Time invicto, com a melhor campanha do Campeonato Espanhol, vários companheiros brasileiros na equipe e, do outro lado, um adversário com um dos piores desempenhos da competição. Melhor situação o lateral Silvinho não poderia encontrar para sua estréia no Celta, que enfrenta o Real Sociedad, neste domingo em Pamplona. Por isso o jogador está fazendo o que pode para convencer o técnico Víctor Fernandez a escalá-lo. Mas Silvinho admite: ainda não conseguiu readquir sua melhor forma. Mesmo assim, não esconde que gostaria de atuar. "Não sei o que fará o treinador, ainda que eu saiba que o melhor é esperar mais uns dias.", disse o lateral ao jornal espanhol Marca. "De qualquer forma, estou à disposição do treinador e é certo que para entrar em forma só os treinamentos não bastam, também é necessário jogar." Privilégio - O técnico Victor Fernandez afirma que deverá aproveitar o jogador nas próximas partidas, mas não dá pistas sobre o time que deverá escalar contra o Real Sociedad, antepenúltimo colocado na tabela. O técnico diz que treinar uma equipe como o Celta atualmente é um privilégio, pois o grupo pode se dar ao luxo de deixar no banco vários jogadores de grande qualidade. Acuados, os adversários vão jogar em Pamplona contando com a torcida que deve fazer do Estádio El Sadar um caldeirão. Na rodada deste domingo, o Villareal, com a terceira melhor campanha, enfrenta o vice-lanterna Tenerife, enquanto o Malaga recebe o Valladolid. O Valencia, que durante a semana teve sua partida da Copa dos Campeões cancelada por causa dos atentados terroristas nos Estados Unidos, joga contra o Las Palmas. O Espanyol joga em Barcelona contra o Sevilla.