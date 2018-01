Silvinho pode ir para o Barcelona O lateral-esquerdo Silvinho, do Arsenal, pode tornar-se o terceiro brasileiro contratado pelo Barcelona nesta temporada, juntando-se ao volante Fábio Rochemback e ao atacante Geovanni. Segundo o jornal londrino The Guardian, o clube espanhol teria oferecido US$ 10 milhões pelo passe do ex-jogador do Corinthians, mas os dirigentes ingleses pediram mais. Silvinho está frustrado por estar na reserva e já teria recebido proposta de outros clubes, como o Valencia.