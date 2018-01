Silvinho quer deixar o Arsenal O lateral-esquerdo Silvinho está perto de deixar o Arsenal. O diretor de Futebol do clube londrino, David Dien confirmou que já está negociando o passe do jogador, mas não quer adiantar nada para não atrapalhar uma possível transferência. Especula-se que o ex-corintiano, que tem passe fixado em US$ 14,2 milhões, esteja na mira do Barcelona ou da Internazionale. Silvinho ficou na reserva por boa parte da última temporada e pediu para deixar o clube, pois quer lutar por uma vaga na seleção brasileira.