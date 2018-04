Silvinho revela boa e rápida adaptação no São Paulo

SÃO PAULO - Contratado no dia 30 de abril, após se destacar na surpreendente campanha do Penapolense no Paulistão, o atacante Silvinho já teve a chance de estrear no São Paulo, ao entrar no segundo tempo da derrota para o Atlético-MG, semana passada, na Libertadores. E vem tendo boas atuações nos treinos, o que faz com que ele comemore a boa e rápida adaptação no novo clube.

Nesta quarta-feira, por exemplo, Silvinho foi escalado pelo técnico Ney Franco como titular, para jogar ao lado de Luis Fabiano no ataque, e foi o destaque do treinamento coletivo, ao marcar dois gols na vitória por 4 a 0 sobre os reservas. "Foi muito bom o treino", comemorou o atacante de 22 anos.

"Jogar com Denilson, Wellington, Jadson e Luis Fabiano é mais fácil. Agora, conforme o tempo for passando, todo mundo vai ficar entrosado. O elenco é excelente, me receberam bem e o entrosamento vem com o tempo. Não quero parar por aqui e vou brigar cada vez mais pelo meu espaço", afirmou Silvinho.