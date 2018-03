Silvio Berlusconi renuncia à presidência do Milan

O Milan anunciou nesta quinta-feira a renúncia de Silvio Berlusconi como presidente do clube, já que ele foi nomeado novamente primeiro-ministro italiano. "O cargo de Presidente do Conselho de Ministros me impõe, segundo estabelece a lei 215/2004, apresentar minha renúncia. É com pesar, portanto, que apresento com efeito imediato minha saída como presidente e conselheiro do Milan", disse Berlusconi em carta. Embora sem presidente, o clube seguirá contando com Adrian Galliani, como vice-presidente e chefe executivo. Paolo Berlusconi e Gianni Nardi continuarão como vice-presidentes.