Sílvio Luís é multado no São Caetano O goleiro do São Caetano, Sílvio Luís, terá de pagar uma multa administrativa por ter faltado à reapresentação do elenco na quarta-feira, após a folga no carnaval. O atleta foi o único que não compareceu e foi repreendido pelo técnico Mário Sérgio. O valor da multa não foi divulgado pelo clube. Enquanto isso, o São Caetano ainda espera uma decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a definição da data da partida contra o Botafogo-RJ, pela segunda fase da Copa do Brasil. O mando da primeira partida ainda não foi definido.