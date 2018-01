Sílvio Luís: jogamos como time pequeno A estréia do técnico Levir Culpi no São Caetano foi negativa e com um agravante: o time perdeu do Vasco da Gama, por 3 a 2, de virada, depois de abrir vantagem de 2 a 0. Para o goleiro Sílvio Luís, que completou seu 404.º jogo com a camisa do clube, "nós jogamos como time pequeno". Segundo o goleiro, o time recuou em demasia, esqueceu do jogo e permitiu a reação do adversário "que estava morto". Edílson marcou o segundo gol aos 28 minutos do segundo tempo, mas depois sofreu gols seguidos, aos 31´ e 33´ e depois aos 46 minutos dos segundo tempo, respectivamente, com Abedi, Fernandinho e Alex Dias. A derrota não agradou ninguém e o técnico promete mudanças para o jogo contra o Juventude, quinta-feira, no Estádio Anacleto Campanella. Após duas derrotas seguidas para clubes cariocas - Botafogo e Vasco - o São Caetano continua com 24 pontos e longe dos primeiros colocados. Por outro lado, a diretoria garante que não vai liberar o meia-atacante Edílson para o Santos, que manifestou interesse no pentacampeão após confirmar a venda de Robinho para o Real Madrid.