Silvio Luís: o mais exigido no São Caetano O único titular que não foi dispensado do treino desta terça-feira à tarde foi o goleiro Silvio Luís. O jogador foi bastante exigido pelo preparador Barbirotto, que orientou seu comandado debaixo de uma chuva insistente. "Goleiro é assim mesmo. Se eu ficasse muito tempo sem treinar ia sentir muito. Goleiro precisa sempre estar em forma, para manter o reflexo, a elasticidade. Não tem jeito", lamentou Silvio Luís, em tom de brincadeira. O treinamento desta terça-feira também era importante em virtude do apertado calendário de jogos que o São Caetano tem pela frente. Silvio Luís explicou: "Depois do jogo do Peñarol, nós teremos apenas dois dias antes da decisão contra o Paulista. Não vai dar tempo de fazer um trabalho muito puxado. Somente um trabalho regenerativo. Por isso é importante eu me movimentar esta tarde." O jogador admitiu que é difícil ´esquecer´ que o time já está numa final. "Estamos muito contentes principalmente pela forma como foi nossa classificação", admitiu o goleiro, que acrescentou: "Mas esse trabalho que fiz esta tarde também foi feito pensando na final contra o Paulista." O desafio, segundo Silvio, é manter a pegada que o time mostrou nos últimos jogos do Campeonato Paulista, nos quais eliminou dois ´grandes´: São Paulo e Santos. "Se mostrarmos o que temos jogado, tenho certeza que vamos alcançar um bom resultado contra o Peñarol", disse o jogador, lembrando que na partida de ida, em Montevidéu, uma cobrança de falta desviada na barreira resultou no empate do time uruguaio. "Jogamos bem, mas futebol tem dessas coisas. Numa cobrança de falta, eles empataram", lamentou. "Uma vitória coloca a gente na briga de novo na Libertadores. Não podemos esquecer nossos objetivos", ponderou o jogador que confirmou que a principal característica do time do ABC é a forte marcação. "Nosso time marca muito bem. Por isso os adversários não gostam de nos enfrentar e nos chamam de time ´argentino´", explicou.