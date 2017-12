Sílvio Luiz assume culpa por falhas O goleiro Sílvio Luiz reconheceu que o São Caetano foi mal, mas assumiu totalmente a culpa pela derrota por 4 a 2 para o São Paulo, nesta quarta-feira. "Não foi minha noite, não fui feliz, sofri gols que não costumo sofrer, mas o jeito é levantar a cabeça", comentou. "Nosso time fica três ou quatro jogos sem levar nenhum gol e hoje levou quatro, em praticamente quatro chutes a gol." O bom goleiro do Azulão, que vem sendo o menos vazado no Brasil nos últimos anos, soltou bola fácil em cruzamento de Cicinho proporcionando o gol de Grafite e pulou atrasado na cobraça de falta de Rodrigo. Ele só lembra ter sofrido tantos gols contra o Bahia, pelo Brasileiro, em 2001, quando seu time perdeu por 5 a 0. "Todos vão falar que nós estávamos psicologicamente abalados, mas é coisa que acontece, não jogamos bem e não podemos colocar a culpa pela derrota no lado psicológico." O São Caetano, com 65 pontos, 3 abaixo de São Paulo e Palmeiras, ainda sonha com o título. O time tem uma partida a menos que os adversários e, se vencê-la, entrará novamente na briga. No domingo, os comandados de Péricles Chamusca buscam a reabilitação diante da Ponte Preta, em Campinas.