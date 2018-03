Silvio Luiz: caindo junto com São Caetano A imagem vitoriosa do São Caetano, finalista nos campeonatos nacionais em 2000 e 2001, com campanhas surpreendentes e uma estrutura de dar inveja aos grandes times brasileiros, ficou associada a alguns atletas do time, como o goleiro Sílvio Luiz. Assim como o goleiro, o time vem caindo de produção, perdendo jogos considerados fáceis, empatando em casa, e deixando escapar as primeiras colocações na classificação geral. Na derrota para o Figueirense-SC, por 3 a 0, o goleiro deixou uma bola fraca, passar por entre suas pernas. "Infelizmente perdemos e agora temos de levantar a cabeça e partir para o próximo jogo. Não adianta fi car lamentando os erros, apenas temos de corrigi-los", disse, tentando se explicar. O frango memorável enterrou de vez o time na partida. A associação do desânimo do time e do goleiro revela dois fatos: os demais clubes evoluíram e procuram manter seriedade administrativa, ultrapassando o Azulão em investimentos e, até mesmo, organização; o goleiro desanimou, pois luta desde o ano passado para se manter dentro do peso ideal, talvez, até porque teve sua transferência para outros clubes fracassada.