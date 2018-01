Sílvio Luiz interessa ao Cruzeiro O Cruzeiro tem interesse na contratação do goleiro Sílvio Luiz, do São Caetano. A direção do clube mineiro já demonstrou interesse na contratação do jogador e tenta, junto à direção do time do ABC, a liberação do atleta. A chegada de Sílvio Luiz, de 25 anos e há quatro no São Caetano, viria suprir a deficiência do Cruzeiro na posição. Atualmente, o time só conta com Gomes e André, que se recupera de contusão. Jéfferson, convocado para a seleção brasileira sub-20, foi emprestado ao América, de São José do Rio Preto. Além de Sílvio Luiz, o time paulista está prestes a perder também o atacante Wágner e os volantes Claudecir e Magrão. O primeiro já está praticamente certo no Guarani, enquanto os outros dois, cujos direitos federativos pertencem ao Palmeiras, devem retornar ao time do Palestra Itália. O Guarani tenta ainda a contratação de mais dois jogadores do São Caetano: os meias Esquerdinha e Adãozinho que estão fora dos planos do técnico Mário Sérgio para 2003, mas interessam a Jair Picerni, técnico do time campineiro, com quem já trabalharam em 2000 e 2001, no próprio São Caetano. Esquerdinha, inclusive, já havia acertado sua transferência para o Guarani, mas a direção do São Caetano cobra um valor de R$ 100 mil, referente ao vínculo contratual do jogador com o clube. A diretoria do Guarani não aceita pagar qualquer valor. Enquanto isso, a única novidade no elenco do São Caetano pode ser a contratação do volante Marco Aurélio, dispensado recentemente pelo Palmeiras.