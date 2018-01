Silvio Luiz pode trocar o São Caetano pelo Vasco O goleiro Silvio Luiz pode reforçar o Vasco no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. Os dirigentes do clube confirmaram o interesse no atleta, e o técnico Celso Roth fez elogios ao jogador, que no ano passado defendeu o Corinthians mas não teve sucesso e acabou na reserva depois de voltar ao clube do ABC. ?Ele teve uma passagem não muito feliz pelo Corinthians, mas é um grande profissional. Não tenho o que falar do Silvio?, disse o técnico do Vasco. ?A verdade é que não há nada ainda. Só que não posso negar que a gente tem a intenção de fazer uma análise na posição de goleiro?, explicou Roth. Se a contratação de Silvio Luiz for confirmada, ele será o quarto reforço do Vasco depois das eliminações no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil - já foram apresentados o atacante Anselmo e o volante Tiaguinho, que disputaram o Carioca pelo Boavista, eo zagueiro Breno, ex-Náutico, filho do ex-jogador Zé do Carmo. O técnico do Vasco também revelou que sua intenção é pedir a contratação de jogadores experientes para mesclar com os jovens valores vascaínos. Recordou que formar atletas sempre foi uma característica do time de São Januário. ?O Vasco tem uma boa base e já mostrou isso. Temos jogadores com idade boa e certamente teremos mais na próxima semana, porque muitos estão disputando a decisão dos juniores. E precisamos somar esta juventude à experiência de outros atletas.?