Sílvio Luiz renova com São Caetano O goleiro Sílvio Luiz renovou o contrato com o São Caetano por mais três anos. Ele chegou ao clube em 1998, vindo do Mirassol, do interior de São Paulo, e já realizou 420 partidas com a camisa do time do ABC. "Tenho um vínculo muito forte com este clube. Criei raízes aqui dentro", disse o goleiro de 28 anos. Sílvio Luiz participou das principais conquistas do São Caetano, como o título paulista em 2004 e os vice-campeonatos do Brasileiro (2000 e 2001) e da Libertadores (2002). Time - Enquanto isso, o técnico Jair Picerni só deve confirmar a escalação do São Caetano na manhã desta quinta-feira, após um treino tático no Estádio Anacleto Campanella. De qualquer forma, ele adiantou que pretende manter uma formação ofensiva diante do Fluminense, no jogo de sexta-feira à noite, na abertura da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Picerni vai escalar novamente três atacantes. A dúvida é sobre a possível volta de Dimba ou pela permanência de Jean, que começou jogando na vitória sobre a Ponte Preta, por 2 a 1, domingo, em Campinas. O treinador poderá contar com a volta de 4 jogadores, todos após cumprir suspensão automática: os volantes Claudecir e Germano, o zagueiro Gustavo e o lateral-esquerdo Triguinho. Assim, o zagueiro Neto é o único desfalque por estar suspenso.