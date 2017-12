Simão desfalca o Guarani no sábado Com 58 pontos e ainda brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano, o Guarani segue sua preparação para enfrentar o Atlético-PR no sábado, às 17 horas, na Arena da Baixada, pela 44ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Barbieri, entretanto, não poderá contar com o meia Simão, vetado pelo departamento médico. O jogador, que está com uma inflamação no joelho esquerdo, deverá dar lugar a Dinelson. Com a entrada de Dinelson, o Guarani passaria a ter uma postura mais ofensiva, já que o jovem de apenas 17 anos chega com muita freqüência ao ataque. Por outro lado, o meia Alex foi liberado para os treinamentos e tem presença confirmada contra os paranaenses no sábado. No ataque, Barbieri também deve fazer mudanças, mas de ordem técnica. O atacante Rodrigão, vice-artilheiro da equipe no Brasileirão, com 11 gols marcados, deve ganhar a vaga de Rafael Silva, que não vem rendendo o esperado pelo treinador.