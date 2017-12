Simão será o coringa de Felipão contra a Inglaterra Se Pauleta perde muitos gols, Cristiano Ronaldo sente uma contusão e Figo está cansado, Luiz Felipe Scolari tem sempre uma boa opção: Simão Sabrosa. O meia do Benfica, de 26 anos, é o 12.º jogador de Portugal. Sempre pronto para resolver os problemas que surgem nas partidas. "Minha missão é estar sempre em condições para entrar quando o mestre precisar", afirmou o jogador, referindo-se, com respeito, ao treinador brasileiro. No próximo sábado, em Gelsenkirchen, Simão deverá, mais uma vez, resolver um grande problema para Felipão. Deco, suspenso por causa da expulsão diante da Holanda, está fora do duelo com a Inglaterra pelas quartas-de-final. Com isso, Figo vai atuar mais no meio-de-campo, armando as jogadas, e Simão ficará à frente pelo lado direito. "Tenho facilidade de jogar pelos dois lados. Aonde for preciso eu entro", disse o jogador, que marcou um dos gols na vitória por 2 a 1 sobre o México no último jogo da primeira fase. Além de atacar, Simão também deverá ajudar Miguel na marcação do forte lado esquerdo inglês, que conta com o apoio de Ashley Cole e do meia Joe Cole, que sempre cai bem pelo setor. "É um jogo decisivo. Não podemos descuidar de nenhum detalhe. Qualquer falha pode ser decisiva", explicou Simão. A crítica portuguesa teme pela ausência da habilidade de Deco, mas confia na rapidez de Simão em conseguir bons contra-ataques, ao lado de Cristiano Ronaldo. Isso se o jogador do Manchester United se recuperar da contusão na coxa direita. Após dois dias de treinamento, Cristiano Ronaldo deve voltar ao contato com bola nesta terça-feira e se participar normalmente dos trabalhos, garante seu lugar na equipe diante da Inglaterra.